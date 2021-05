Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Gefährlich

Neuried, Ichenheim (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Neuried ermitteln derzeit gegen einen Jugendlichen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Junge steht im Verdacht, am Donnerstagabend am Ortsrand einen mit Wasser gefüllten Luftballon aus einem Fenster auf die Straße geworfen und gegen 18:30 Uhr den Wagen einer 51-Jährigen getroffen zu haben. Wie gefährlich derartige Aktion sein können, zeigt die hierdurch zerbrochene Windschutzscheibe des vorbeifahrenden Autos. Im vorliegenden Fall ist nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt worden, was jedoch eher dem Zufall geschuldet ist. Der Sachschaden am Fahrzeug wird von den Ermittlern auf etwa 600 Euro beziffert.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell