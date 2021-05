Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Oberachern - Verletzung erlitten

Achern, Oberachern (ots)

Bei dem Sturz mit ihrem Fahrrad erlitt eine 76 Jahre alte Frau am Donnerstagnachmittag leichte Verletzungen. Die Seniorin war gegen 14:45 Uhr auf der Illenauer Straße unterwegs, als sie offenbar aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Straße abkam, gegen den Bordstein fuhr und dabei zu Fall kam. Zur Behandlung der so entstandenen Verletzungen wurde die Radlerin in eine Klinik nach Achern gebracht.

