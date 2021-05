Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Mutmaßliche Unfallverursacherin gesucht

Sinzheim (ots)

Nachdem eine noch unbekannte Autofahrerin am Donnerstagmittag offenbar eine Kettenreaktion ausgelöst hat, ermitteln nun Beamte des Polizeirevieres Baden-Baden. Die Fahrerin eines als blau beschriebenen Audi Q5 mit dem Teilkennzeichen "BAD", soll gegen 12:35 Uhr auf der Landstraße von Sinzheim kommend in Richtung Baden-Baden unterwegs gewesen sein, als sie an der Einmündung zur Straße "Am tiefen Weg" offenbar geblinkt und stark abgebremst haben soll. Während zwei nachfolgende Verkehrsteilnehmer die Situation rechtzeitig erkannten und ihre Autos stoppen konnten, fuhr der Lenker eines weiteren Wagens auf und schob die vorausfahrenden Fahrzeuge aufeinander. Alle Fahrzeuginsassen kamen ohne Blessuren davon. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Die Beamten sind nun auf der Suche nach der noch unbekannten Lenkerin des blauen Audi, welche nach dem Zusammenstoß nach links abbog und die Unfallstelle verließ. Diese oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 bei der Polizei zu melden.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell