Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schultür beschädigt

Bocholt (ots)

Mutwillig haben Unbekannte erheblichen Sachschaden an einer Schule in Bocholt angerichtet. Mit einer Wodkaflasche warfen die Täter die Glasscheibe einer Tür ein, die zur Sporthalle des Mariengymnasiums am Schleusenwall gehört. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von circa 800 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 18.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

