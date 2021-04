Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Höhenkontrolle beschädigt

Verursacher flüchtet

Gronau (ots)

Beschädigt hat ein Unbekannter eine Höhenkontrolle eines Betriebsparkplatzes an der Hans-Klaas-Straße in Gronau. Die Metallkonstruktion mit einem rot-weißen Querbalken lässt Fahrzeuge passieren mit einer maximalen Höhe von drei Metern. Mutmaßlich waren die Maße des durchfahrende Fahrzeugs höher als zugelassen, denn: Der Balken war in Richtung des Betriebsgeländes verbogen. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zu dem Geschehen kam es am Montag zwischen 14.00 und 17.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell