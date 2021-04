Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Dienstag in Borken bei einem Auffahrunfall erlitten. Die 45-Jährige wollte gegen 09.00 Uhr auf der Kreuzung Ahauser Straße/Nordring/Heidener Straße/Beckingsweg von der Ahauser Straße kommend nach links in die Heidener Straße abbiegen. Ein dahinter fahrender 57-jähriger Velener fuhr mit seinem Lkw auf, als die Vredenerin verkehrsbedingt abbremste. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt circa bei 3.500 Euro.

