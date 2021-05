Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Lahr (ots)

Eine 64-jährige KIA-Fahrerin stand am Donnerstag gegen 14.10 Uhr in der Straße "Doler Platz" an der dortigen Ampelanlage. Als die Lichtzeichenanlage auf Grünlicht schaltete, bog sie nach rechts in die Tiergartenstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 13-jährigen Radfahrer, der die zeitgleich auf Grün stehende Fußgängerampel auf seinem Fahrrad von der Max-Planck-Straße kommend in Richtung Doler Platz überquerte. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Junge schaffte es noch von seinem Fahrrad zu springen, sodass er sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zuzog. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 300 Euro.

/ph

