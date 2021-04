Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Korrektur zum gestrigen Auffahrunfall in Emstek OT Hoheging - Verkehrsunfall

In unserer Pressemeldung von gestern ist uns leider ein Fehler unterlaufen: Nicht der LKW des Emstekers hatte durch den Auffahrunfall Ladung in Form von Schlachtabfällen verloren, sondern der LKW des Niederländers.

Cloppenburg - Diebstahl einer Handtasche

Am Dienstag, den 20. April 2021, kam es gegen 10.30 Uhr in der Eisenbahnstraße zum Diebstahl einer Handtasche. Zur Vorfallszeit befuhr eine 74-jährige Frau aus Garrel mit ihrem Fahrrad die Eisenbahnstraße, als ein bislang unbekannter Täter beim Vorbeifahren nach ihrer auf dem Fahrradgepäckträger befindlichen Handtasche griff. Der Täter entwendete das darin befindliche Bargeld. Die entwendete Handtasche entsorgte er später auf einem anliegenden Grundstück. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, dem 20. April 2021, gegen 11.40 Uhr befuhr eine 74-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem PKW die Varrelbuscher Straße in Fahrtrichtung Garrel. In Höhe der Kreuzung Eichkamp/Industriestraße überfuhr sie einen Bund Bretter, welches offensichtlich verloren worden war. Der Verlierer der Ladung, ein LKW, sowie auch die entsprechenden Bretter, waren zum Zeitpunkt der polizeilichen Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnnummer (0 44 74) 93 94 20 entgegen.

