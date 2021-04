Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek OT Hoheging - Verkehrsunfall

Am Dienstag, dem 20. April 2021, gegen 11.00 Uhr, befuhren zwei LKW-Fahrer mit ihren Sattelzugmaschinen hintereinander die Bundesstraße B213 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Ein 49-jähriger LKW-Fahrer aus Emstek beabsichtigte, mit seinem LKW in die Straße Flachsmoor abzubiegen. Er musste verkehrsbedingt halten. Ein 52-jähriger LKW-Fahrer aus den Niederlanden erkannte diese Situation zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden LKW auf. Durch diesen Vorgang verlor der LKW des Emstekers Schlachtabfälle. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 75000 Euro. Mit die Reingungsarbeiten wurde eine Spezialfirma beauftragt. Aufgrund der umfangreichen Reinigungs- und Bergungsarbeiten wird die Fahrbahn noch bis voraussichtlich 20.00 Uhr gesperrt sein.

