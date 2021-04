Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - versuchter Diebstahl aus Firmentransporter

In der Zeit zwischen Montag, 19. April 2021, 18.00 Uhr, und Dienstag, 20. April 2021, 07.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Kettelerstraße einen am Straßenrand geparkten Transporter gewaltsam zu öffnen. Es blieb beim Versuch. Der entstandene Sachschaden beträgt 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (0 44 45) 95 04 70 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 15. April 2021, 18.00 Uhr, und Samstag, dem 17. April 2021, 08.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter mit weißer Farbe die Außenfassade eines Hotels in der Straße Neuer Markt. Der hierdurch entstandene Schaden beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Vechta - gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 06. April 2021, 08.00 Uhr, und Dienstag, dem 20. April 2021, 08.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter das Pfarrheim in der Burgstraße an mehreren Stellen der Außenfassade mit Farbe. Der hierdurch entstandene Schaden beträgt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 20. April 2021, kam es gegen 08.45 Uhr, auf dem Parkplatz des St.-Marien-Hospitals Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken mit seinem PKW den blauen PKW Saab der Geschädigten. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Dienstag, dem 20. April 2021, um 08.25 Uhr, befuhr eine 20-jährige Frau aus Lohne mit ihrem PKW die Langweger Straße aus Lohne kommend in Fahrtrichtung Brockdorf. Nach Durchfahren einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam im Seitengraben auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Am verunfallten PKW entstand leichter Sachschaden.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, den 20. April 2021, um 06.35 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem PKW die Straße Mühler Brauck in Fahrtrichtung Zerhusener Straße/Brockdorf. Ein 20-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden befuhr mit seinem PKW aus Brockdorf kommend zur selben Zeit die Zerhusener Straße in Fahrtrichtung Südring, als der 60-jährige die Vorfahrt des 20-jährigen missachtete. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von 17000 Euro.

Landkreis Vechta:

Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Diebstählen von Handtaschen und Geldbörsen

In den vergangenen Wochen registrierte die Polizei im Landkreis Vechta Diebstähle von Portemonnaies und Handtaschen im Bereich von Supermärkten (Pressemitteilung vom 06.04.2021). Dies nimmt die Polizei nun zum Anlass, erneut auf das Vorgehen der Täterinnen und Täter aufmerksam zu machen und Präventionstipps zu geben. Bei solchen Taten wird häufig die Unaufmerksamkeit der Geschädigten ausgenutzt. Diese werden beispielsweise nach Kleingeld gefragt und anschließend wird unbemerkt Geld aus der vom Opfer herausgeholten Geldbörse entwendet. Bei einem weiteren Trick lenken die Täterinnen oder Täter die Geschädigten zum Beispiel während des Verstauens der Einkäufe ab und nehmen hierbei die im Fahrzeug liegende Handtasche an sich. Auch im Einkaufswagen hängende Taschen stellen ein beliebtes Ziel von Taschendieben/-innen dar. "Lassen sie ihre Handtaschen und Gelbörsen nicht im Einkaufswagen liegen, sondern tragen sie diese möglichst in verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper", rät Thomas Frilling, Kontaktbereichsbeamter des Polizeikommissariats Vechta. Darüber hinaus raten die Präventions- und Kontaktbereichsbeamten, Umhängetaschen immer verschlossen auf der Körpervorderseite zu tragen oder sie sich unter den Arm zu klemmen. Brustbeutel oder Gürtelinnentaschen können ebenfalls vor einem Diebstahl schützen. Weitere Tipps und umfangreiches Präventionsmaterial stellt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ "Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger bitten, ihre Eltern, Großeltern oder auch Nachbarinnen und Nachbarn über die Vorgehensweise von Taschendieben aufzuklären und dahingehend zu sensibilisieren", so Thomas Frilling weiter. Die Polizei im Landkreis Vechta steht zudem auch während der Corona-Pandemie als Ansprechpartner für Fragen und für Präventionstipps zu verschiedenen Themen (z.B. Diebstahl- und Einbruchschutz, Betrugsphänomene, Verkehrsprävention) telefonisch zur Verfügung: Präventionsbeamter, Ulrich Suhr: 04441-943-107 Präventionsbeamter, Thomas Stransky: 04441-943-180 Kontaktbereichsbeamter Vechta, Thomas Frilling: 04441-943-0 Kontaktbereichsbeamtin der Polizeistation Damme, Annika Schlarmann: 05491-99936-0 Kontaktbereichsbeamter der Polizeistation Lohne, Ulrich Heitmann: 04442-80846-0

