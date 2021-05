Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hundehalter geraten aneinander

Baden-Baden (ots)

Das Aufeinandertreffen zweier Hundehalter ist am Donnerstagabend in der Bergstraße aus dem Ruder gelaufen und hat neben viel Aufregung auch zwei verletzte Streithähne zur Folge. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zunächst die beiden Vierbeiner die "Vorreiter" für das anschließende unrühmliche Verhalten der Männer gewesen sein. Ein nicht angeleinter Boxer soll hierbei kurz vor 19 Uhr eine Hündin angegangen haben, was letztlich der Auslöser für die folgende körperliche Auseinandersetzung der beiden Widersacher gewesen sein dürfte. Während einer der Akteure seine Hundeleine mit in die Waagschale geworfen haben soll, soll der andere einen Ringergriff zur Anwendung gebracht haben. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ermitteln nun gegen das Duo wegen gefährlicher Körperverletzung.

