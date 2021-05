POL-OG: Offenburg/Achern - Betrunkener Autofahrer auf der Autobahn

Polizeipräsidium Offenburg

Offenburg/Achern - Betrunkener Autofahrer auf der Autobahn

Am Freitagabend, 19.00 Uhr, wurde von Verkehrsteilnehmern ein dunkelblauer Seat SUV gemeldet, der in auffälliger Fahrweise auf der Autobahn A 5 von Lahr in Richtung Norden fuhr. Der Fahrer des SUV fuhr ständig dicht auf vorausfahrende Fahrzeuge auf, beschleunigte und überholte. Währenddessen fuhr er in Schlangenlinien weiter, bei Geschwindigkeiten knapp unter 200 km/h. Andere Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund dieser Fahrweise ausweichen und abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Schließlich konnte das Seat SUV auf dem Parkplatz Brachfeld, nördlich von Achern, von einer Streife der Verkehrspolizei Offenburg angehalten werden. Der Fahrer des SUV war deutlich alkoholisiert, im Fahrzeug lagen leere Flaschen. Der Führerschein des Fahrers wurde in Verwahrung genommen und mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft vorgelegt. Da etliche Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, werden diese gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Offenburg, Telefon 0781/21-4200, in Verbindung zu setzen.

