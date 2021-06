Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210625.1 Helse: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Helse (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch ist es in Helse zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hinweise auf den Verursacher gibt es bis jetzt keine, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstag, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 16.45 Uhr, stand der Ford Mondeo eines jungen Mannes am Straßenrand der Möhlenstrot mit Fahrzeugfront in Richtung Op de Weid. Während dieser Zeit verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren an der linken Stoßstange, am linken Kotflügel und am linken Außenspiegel einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Ort. Hinweise auf ihn nimmt die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell