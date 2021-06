Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall an Kreuzung

Meschede (ots)

Am Montag gegen 15:40 Uhr kam es zu einem Unfall an der Kreuzung der Mittelstraße und Dollenschlucht. Eine 22-jährige Meschederin befuhr die Mittelstraße. An der Kreuzung zur Dollenschlucht prallte sie mit dem Auto eines 48-jährigen Mescheders zusammen. Hierbei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Die Frau blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell