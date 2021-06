Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer stürzt

Meschede (ots)

Am Montag gegen 17:55 Uhr entdeckte eine Zeugin einen Radfahrer in einer Böschung am Rand der Straße "Unter der Wiemecke". Der 56-jährige Mescheder war mit seinem Fahrrad gestürzt. Die Ursache des Sturzes ist bislang unklar. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

