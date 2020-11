Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der A 7

HildesheimHildesheim (ots)

(jpm)Am heutigen Vormittag (25.11.2020) kam es gegen 11:45 Uhr auf der Nordfahrbahn der A 7, zwischen dem Autbahndreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Derneburg, zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Fahrzeugführer wurde dabei schwer verletzt.

Nach vorliegenden Erkenntnissen hatte sich auf der zweispurigen Fahrbahn in Richtung Norden ein Stau gebildet, an dessen Ende ein 56-jähriger Mann aus der Ukraine mit einem Sattelzug stand. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein 56-jähriger Mann aus Sehnde mit einem Lkw und Anhänger (7,5t) auf das Heck des Sattelzuges auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Stattelzug auf einen vor ihm stehenden Kleintransporter eines 28-jährigen Mannes aus Northeim geschoben.

Der Fahrer des auffahrenden Lkw erlitt schwere Verletzungen. Zudem wurde er in der Fahrerkabine eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber verbrachte ihn später in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Fahrer des Sattelzuges und des Kleintransporters blieben unverletzt.

Die Fahrbahn in Richtung Norden musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gesperrt werden. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau.

Gegen 14:50 Uhr kam es am Ende des Rückstaus, zwischen der Anschlussstelle Bockenem und dem Dreieck Salzgitter, zu einem weiteren Unfall. Hierbei fuhr ein Pkw auf einen Lkw auf. Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Die Unfallaufnahme dauert im Moment an und wird voraussichtlich noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Der Verkehr in Richtung Norden wird an der Anschlusstelle Bockenem abgeleitet.

