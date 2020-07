Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Zeugen nach "Parkplatzrempler" gesucht

Belm (ots)

Auf dem Parkplatz eines Elektromarktes an der Weberstraße beschädigte ein Unbekannter am Mittwochnachmittag ein schwarz-weißes Smart fortwo Cabrio und flüchtete anschließend. Der oder die Flüchtige war mit einem gelben Fahrzeug unterwegs und stieß zwischen 15.10 und 15.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere Stoßstange. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell