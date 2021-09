Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zeugen gesucht - Unbekannte fordern Geld und Handy

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 18.45 Uhr, forderten zwei bislang unbekannte Heranwachsende Bargeld und Handy von einem 46-jährigen Gladbecker. Als er ihrer Aufforderung nicht nachkam, schlug ihm einer der Unbekannte mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend entfernten sich beide zu Fuß in unbekannte Richtung. Zu dem Vorfall kam es an der Behmerstraße, im Bereich des Übergangs vom Südpark zum Friedhof. Der 46-Jährige ist gehbehindert und war daher mit einem Rollstuhl unterwegs. Die zwei unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: Person 1: ca. 1,80m groß, 18-20 Jahre alt, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose Person 2: ca. 1,80m, 18-20 Jahre alt, rotes T-Shirt, weiße Hose.

Zeugen, die nähere Angaben zum Vorfall oder den beiden flüchtigen Männern machen können, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat in Gladbeck (0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell