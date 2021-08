Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kleintransporter um über 50 Prozent überladen

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei kontrollierte am Dienstag, 24.08.2021, gegen 14.30 Uhr, an der Autobahngrenzanlage in Weil am Rhein einen Kleintransporter, welcher augenscheinlich überladen war. Eine Wiegung des Kleintransporters mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3.500 kg ergab eine Überladung um 1.960 kg. Bis zur Umladung wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem erwartet den Fahrer des Transporters ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro plus Gebühren sowie einen Punkt in Flensburg.

