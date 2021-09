Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfall im Bereich einer Einmündung

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:45 Uhr, fuhr eine 46-jährige Autofahrerin aus Haltern am See auf der Westruper Straße in Richtung Norden. Von hier aus wollte sie nach links auf den Flaesheimer Damm abbiegen. Von rechts fuhr auf dem Flaesheimer Damm eine 67-jährige Motorradfahrerin aus Dortmund heran. Sie wollte nach links in die Westruper Straße abbiegen. Im Bereich der Einmündung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei verletzte sich die Motorradfahrerin leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gefahren. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.

