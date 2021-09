Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr, fuhren eine 33-jährige Autofahrerin aus Marl und ein 27-jähriger Autofahrer aus Marl hintereinander auf der Bergstraße. In Höhe einer Tankstelle musste die 33-Jährige bremsen. Der 27-Jährige fuhr auf das Auto vor ihm auf. Dabei verletzten sich die Marlerin und ihr 4-Jähriger Beifahrer leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus gefahren.

Bei dem Unfall entstand insgesamt etwa 3.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell