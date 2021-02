Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach gemeldetem Autorennen gesucht

Marsberg (ots)

Ein illegales Autorennen meldete am Freitag ein Zeuge in Marsberg. Die Polizei zog einen 63- sowie einen 31-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats nach weiteren Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Männer gegen 14 Uhr mit ihren rumänischen Pkw von der Bundesstraße 252 auf die Bundesstraße 7 in Richtung Marsberg abgebogen. Hier überholten sie sich mehrfach gegenseitig. Hierbei fuhren sie mit einer hohen Geschwindigkeit. Nach Aussagen des Zeugen lieferten sich die beiden Männer vermutlich ein Autorennen. Auch andere Verkehrsteilnehmer wurden von dem Golf und dem Audi überholt. Die Polizei konnte die beiden Männer aus Marsberg und Rumänien auf der Erlinghäuser Straße anhalten und kontrollieren. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Fahrer nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen, die die beiden Fahrzeuge gesehen haben und Angaben zum Fahrverhalten machen können. Wer wurde von den beiden rumänischen Autos am Freitag überholt? Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen.

