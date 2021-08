Polizei Düsseldorf

POL-D: Tödlicher Verkehrsunfall in Hubbelrath - 33-jähriger Mann stirbt an der Unfallstelle - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 26. August 2021, 15:07 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei Düsseldorf war ein 33-jähriger Mann gestern Nachmittag mit seinem VW Caddy auf der Erkrather Landstraße aus Erkrath kommend in Richtung Bergische Landstraße unterwegs. In Höhe Zum Höltgen kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 33-jährige Düsseldorfer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Düsseldorfer Polizei sicherte die Unfallspuren. Die Ermittlungen dauern an.

