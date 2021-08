Polizei Düsseldorf

POL-D: Supermarkt-Parkplatz in Friedrichstadt: Unbekannter stiehlt Handtasche vom Beifahrersitz - Die Polizei warnt und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 25. August 2021, 10:40 Uhr

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochmorgen einer Düsseldorferin nach dem Einkaufen die Handtasche vom Beifahrersitz ihres Pkw gestohlen. Die Frau hatte sich nur kurz abgewandt. Die Polizei warnt und sucht nach Zeugen der Tat.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen lud die 50-Jährige auf dem Supermarkt-Parkplatz an der Friedrichstraße in der Nähe des S-Bahnhof Bilk um 10:40 Uhr Einkäufe in ihr Auto. Diesen Moment nutzte der Täter, um die Beifahrertür zu öffnen und nach der Handtasche auf dem Beifahrersitz zu greifen. Als die Frau dies im letzten Moment bemerkte, flüchtete der Mann nach einem kurzen Gerangel mit der Beute. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 1,75 Meter groß, trug eine schwarze Basecap und ein schwarzes langärmeliges Oberteil (vermutlich Stoffjacke).

Hinweise nehmen die Ermittler des KK 13 unter 0211-8700 entgegen.

Angesichts der Tat warnt die Polizei außerdem: Lassen Sie Wertgegenstände niemals auch nur kurz im Auto oder generell unbeobachtet. Täter nutzen selbst kurze Momente der Ablenkung.

