Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Neuss - A 57 - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Zwei Verletzte - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 25. August 2021, 22:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am späten Abend auf der A 57 Richtung Krefeld bei Neuss wurden ein 37-jähriger Mann und sein 27-jähriger Beifahrer so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in Krankenhäuser brachten. Nun sucht die Polizei den Unfallverursacher.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war eine 46-jährige Frau aus Grevenbroich mit ihrem Opel auf der A 57 in Richtung Krefeld unterwegs. In Höhe des Rastplatzes Morgensternsheide fuhr sie auf dem linken Fahrstreifen, als sich ihr plötzlich von hinten ein dunkler Pkw mit hoher Geschwindigkeit näherte und sie rechts überholte. Hierdurch verlor die 46-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit dem VW eines 37-Jährigen aus Kaarst zusammen. Der 37-Jährige und sein 27-jähriger Beifahrer verletzten sich so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die 46-Jährige wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt - vermutlich mit einem schwarzen Mercedes - fort. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 31.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Krefeld bis 23:45 Uhr gesperrt.

Unfallzeugen oder Personen, die Angaben zu dem Fahrer und dem Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Düsseldorf zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell