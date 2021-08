Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 26. August 2021, 13:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Unterrath wurde eine Fahrradfahrerin so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 42-Jähriger aus Düsseldorf mit seinem BMW die Straße An der Piwipp in Richtung Am Röttchen. In Höhe An der Piwipp / Paderborner Straße überquerte plötzlich eine 22-Jährige mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn, um in Richtung Paderborner Straße zu gelangen. Der 42-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Radfahrerin. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen brachte die 22-jährige Düsseldorferin in eine Klinik.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell