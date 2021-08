Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in eine Waschanlage

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Ein bislang unbekannter Täter gelangte in der Nacht auf Samstag, 31.07.2021, in eine Waschanlage an der Winterstraße.

Zwischen Freitag, 19:35 Uhr und Samstag, 07:15 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über das Ausfahrtstor gewaltsam Zugang zum Gebäudeinneren.

Im Anschluss beschädigte er die Plane eines Tores, das zur Waschstraße führte.

Ohne Diebesgut verließ der Täter das Gebäude über das Ausfahrtstor.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell