POL-BI: Einbrecher nutzen unverschlossenes Fenster

MK / Bielefeld - Stieghorst - Für den oder die Einbrecher waren ein gekipptes Fenster und teilweise herabgelassene Rollladen am Sonntag, 01.08.2021, an einem Stieghorster Mehrfamilienhaus kein Hindernis. Sie entkamen mit Parfum, einem Notebook, Uhren und Schmuck.

An der Allensteiner Straße drückten Unbekannte zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr Rollladenelemente hoch, um ein bodentiefes Fenster, das sich in Kippstellung befand, zu öffnen. In der Wohnung suchten sie nach wertvollen Dingen und sammelten verschiedene Duftwässer, eine Armani Herrenarmbanduhr, eine Tommy Hilfiger Herrenuhr, eine Damenuhr, ein schwarzes Asus-Tablet und Goldschmuck ein. Sie verschwanden mit ihrer Beute unerkannt vom Tatort.

Hinweise zu dem Einbruch bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

