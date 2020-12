Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Linienbus verunfallt - Drei Schüler leicht verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Am 9.12.2020, gegen 7.10 Uhr kollidierte der Fahrer eines Linienbusses auf dem Marktplatz in Emmendingen in Folge Unachtsamkeit mit einer Strassenlaterne.

Durch den frontalen Aufprall wurden drei 15 und 16-jährige jugendliche Fahrgäste leicht verletzt. Sie wurden durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in eine benachbarte Klinik verbracht und konnten nach ambulanter Behandlung ihren Eltern übergeben werden.

Insgesamt befanden sich rund 20 Fahrgäste im Bus, welche sich jedoch beim Eintreffen der Rettungsdienste teilweise nicht mehr an der Unfallstelle befanden.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat den Unfall aufgenommen und bittet weitere verletzte Fahrgäste, welche die Unfallstelle bereits verlassen hatten, sich zu melden.

