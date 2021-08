Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerunfall im Begegnungsverkehr

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Sennestadt-

Ein betrunkener Pedelec-Fahrer erlitt am Freitag, 30.07.2021, bei einem Frontal-Zusammenstoß mit einer Radfahrerin schwere Verletzungen.

Eine 27-jährige Bielefelderin fuhr gegen 22:35 Uhr auf der rechten Seite des kombinierten Geh und Radwegs der Sender Straße in Richtung Sennestadt. Ein alkoholisierter 58-Jähriger aus Schloß Holte-Stukenbrock kam ihr mit seinem Pedelec entgegen.

Die Bielefelderin schilderte den später hinzugerufenen Polizisten, dass der Entgegenkommende so schnell frontal auf sie zufuhr, so dass sie nicht mehr ausweichen konnte. Unmittelbar vor der Unterführung kam es zum Zusammenstoß und beide Radler stürzten. Die 27-Jährige erlitt leichte, der 58-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Ein Alkoholtest des 58-Jährigen verlief positiv. Nach der ärztlichen Versorgung entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell