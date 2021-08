Polizei Bielefeld

POL-BI: Alleinunfall mit drei Verletzten

Bielefeld (ots)

(Ku) Bielefeld Senne, Windelsbleicher Straße / Karl-Oldewurtel-Straße Am Sonntag, 1. August 2021, gegen 14:35 Uhr, erhielt die Leitstelle des PP Bielefeld über Notrufe Kenntnis von einem Unfall auf der Windelsbleicher Straße in Höhe des Bezirksamtes Senne, bei der drei Personen verletzt wurden. Ein 62jähriger Bielefelder verlor mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalles die Kontrolle über den von ihm geführten Ford Focus. Er befuhr die Windelsbleicher Straße von der Buschkampstraße kommend und prallte dann gegen das im Kreisverkehr zur Karl-Oldewurtel-Straße dort befindliche Denkmal. Seine mit im Fahrzeug befindliche Ehefrau (65 Jahre) sowie sein Sohn (27 Jahre) wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei Insassen des Ford wurden durch den eingesetzten Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Bielefelder Feuerwehr wurde zudem eingesetzt, da das verunfallte Fahrzeug Betriebsstoffe verlor. Der PKW musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Der Sachschaden wird seitens der Polizei auf ca. 7.000,- Euro geschätzt.

