POL-BI: Falschfahrender Sattelzug verursacht Unfall im Autobahnkreuz Bad Oeynhausen

Bielefeld (ots)

FK / BAB 2 - BAB 30 - Autobahnkreuz Bad Oeynhausen - In der Nacht von Freitag auf Samstag, um 00:30 Uhr, kam es im Autobahnkreuz Bad Oeynhausen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Person verletzt wurde. Ein 25-jähriger Fahrer aus Bad Oeynhausen befuhr mit seinem PKW VW die Tangente von der BAB 30 aus Richtung Bad Oeynhausen kommend zur BAB 2 in Richtung Dortmund. Ihm folgte eine 18-jährige Fahrerin aus Tamm in einem PKW Mercedes. Auf der Parallelfahrbahn der BAB 2 kam den beiden PKW ein Sattelzug als Falschfahrer entgegen. Der 18-Jährige konnte sein Fahrzeug abbremsen, die nachfolgende Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Dabei wurde deren Beifahrer leicht verletzt. Der Sattelzug wurde ohne Kontakt zu den PKW gewendet und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Dortmund fort. Der Leichtverletzte wurde vor Ort durch eine RTW-Besatzung medizinisch versorgt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten PKW mussten abgeschleppt werden. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich um eine weiße Mercedes Benz Actros-Zugmaschine mit Auflieger mit vermutlich litauischem Kennzeichen handeln. Etwaige Unfallzeugen werden um telefonische Kontaktaufnahme mit dem Polizeipräsidium Bielefeld unter der Telefonnummer 0521 / 545-0 gebeten.

