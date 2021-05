Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Raubüberfall auf Tankstelle vereitelt - Zeugen gesucht!

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 23:30 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Handelsstraße und forderte verbal die Herausgabe von Bargeld. Die 59-jährige Angestellte signalisierte dem Räuber umgehend, dass sie nicht alleine ist und ihren Hund dabeihat. Daraufhin ließ der Mann von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Wasserturmstraße. Ob der Mann bewaffnet war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 185 cm groß, dunkler Kapuzenpullover mit durchgängig hellen Schriftzügen im Arm/Schulterbereich und Applikationen in Camouflage-Optik, graue Jogginghose, graue Handschuhe, weiße Sneaker, Halstuch in dunkler Camouflage-Optik

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell