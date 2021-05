Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen/Luzenberg: E-Scooter bei Kelleraufbrüchen entwendet - Zeugen gesucht

MannheimWohlgelegen/Luzenberg: (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten einen schwarzen E-Scooter der Marke Leho im Wert von 650,- Euro aus einem Keller eines Anwesens in der Weylstraße. Mit bislang unbekannten Werkzeug hebelten sie zuerst die Kellertüre auf und drangen in einen einzelnen Kellerraum ein. Der Eigentümer stellte am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr die Beschädigungen an der Kellertür, die er gegen 21.30 Uhr am Freitagabend verschlossen hatte und das Fehlen seines Elektrorollers fest. Er verständigte sofort die Polizei. Gemeinsam mit der zentralen Kriminaltechnik versuchen die ermittelnden Beamten den Tathergang Tat zu rekonstruieren. In einen Keller eines Anwesens in der Eisenstraße war bereits am 09.Mai 2021 eingebrochen worden. Hierbei hatten Unbekannte ein ähnliches Fahrgerät entwendet. Dieser E- Scooter konnte zwischenzeitlich wieder aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefon: 0621/3301-0.

Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie nach einem Einbruch beschädigte Türen oder Fenster wieder in Stand setzen, können Sie den kostenlosen Service einer sicherungstechnischen Beratung in einer von bundesweit rund 300 Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bzw. beim Präventionsbeamten Ihrer Polizei in Anspruch nehmen. So vermeiden Sie unnötige oder unsinnige Anschaffungen, die möglicherweise nur ein trügerisches Gefühl von Sicherheit vermitteln.

Ihre Aufmerksamkeit und die Ihrer Nachbarn können weitere Einbrüche verhindern. Ratschläge, wie Sie sich und Ihr Eigentum wirkungsvoll schützen können, finden Sie zudem in der Broschüre "Sicher wohnen - Einbruchschutz" und auf www.k-einbruch.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell