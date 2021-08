Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall nach Medikamentenkonsum

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Brake-

Am Montag, 02.08.2021, fiel nach einem Verkehrsunfall mit Vorfahrtsmissachtung der Medikamentenkonsum eines PKW-Fahrers auf.

Ein 52-jähriger Bielefelder befuhr um 13:45 Uhr mit einem PKW Renault die Fehmarnstraße in Richtung Grafenheider Straße und bog an der Einmündung auf die Grafenheider Straße ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein 43-Jähriger aus Porta Westfalica mit einem Opel Movano, die Grafenheider Straße in Richtung Blockweg. Der Versuch des Opel-Fahrers dem Abbiegenden auszuweichen scheiterte und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Als die Polizeistreife am Unfallort eintraf, verhielt sich der Renault-Fahrer aufgeregt und desorientiert. Nachdem der Bielefelder beruhigt werden konnte, gab er an, ein Medikament genommen zu haben, das zu den Betäubungsmitteln zählt. Deshalb entnahm eine Ärztin dem Bielefelder im Krankenhaus eine Blutprobe. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Genuss anderer berauschender Mittel ist eingeleitet

