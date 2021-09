Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Motorradfahrer flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer aus Castrop-Rauxel von der Lange Straße aus in den Kreuzungsbereich Habinghorster Straße ein. Auf der Habinghorster Straße fuhr ein unbekannter Motorradfahrer mit einem Beifahrer in Richtung Norden. Nach Angaben von Zeugen fuhr der Motorradfahrer bei Rotlicht und mit überhöhter Geschwindigkeit über eine Ampel und erfasst dabei den Fahrradfahrer. Der stürzte und verletzte sich schwer. Der Beifahrer soll sich noch kurz umgeschaut haben. Der Motorradfahrer flüchtete trotzdem von der Unfallstelle in Richtung Datteln. Nach Angaben von Zeugen soll es sich um ein weißes Motorrad handeln. Weitere sachlichdienliche Hinweise liegen bislang nicht vor.

Das Fahrrad wurde stark beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell