Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 80-Jähriger vermisst

Wernersberg (ots)

Die Polizei Landau sucht seit dem 07.05.2021 den 80-jährigen Hermann Seiter aus Wernersberg. Er ist vermutlich mit einem grünen Pkw Mazda 323f mit dem amtlichen Kennzeichen SÜW-ZG 659 unterwegs und wurde zuletzt am 06.05.2021 gegen 08:00 Uhr an seiner Wohnanschrift in Wernersberg gesehen. Ob sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, kann nicht ausgeschlossen werden. Herr Seiter ist ca. 175 bis 180 cm groß, vollschlank, hat einen rötlich-grauen Haarkranz, Sommersprossen und trägt gewöhnlich eine Schirmmütze.

Hinweise nimmt die Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Kriminalinspektion Landau dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

hier geht's zum Bild:

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/80-jaehriger-aus-wernersberg-vermisst/

