Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Deckenleuchte gestohlen

Neuenhaus (ots)

Zwischen Freitag und Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Schulstraße in Neuenhaus. Sie entwendeten eine Deckenleuchte. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer 05941/989850 entgegen.

