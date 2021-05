Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizeiinspektion geht mit erster "Community Policerin" online

Lingen (ots)

Die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim ist seit mittlerweile knapp fünf Jahren sehr erfolgreich in den sozialen Medien aktiv. Nachdem sich die offiziellen Kanäle auf Twitter, Facebook und Instagram über die Jahre fest etablieren konnten, geht die Polizei im Emsland und der Grafschaft nun mit dem sogenannten "Community Policing" auf Instagram den nächsten großen digitalen Schritt.

Unter dem Namen @polizei.lingen.js ist Polizeikommissarin Jessica Scholz von Mittwoch an die erste in sozialen Medien offen als Polizistin auftretende Beamtin der beiden Landkreise.

Die Idee der "Instacops" hat ihren Ursprung in Großbritannien und in den Niederlanden. An die positiven Erfahrungen anknüpfend, legt die Polizei Niedersachsen im Rahmen ihrer Social-Media-Strategie großen Wert darauf, auch im digitalen Raum als bürgernahe Polizei für alle Altersgruppen greifbar zu sein.

Jessica Scholz wird ihre Follower ab sofort mit Fotos, Videos und zahlreichen Informationen aus ihrem spannenden Polizeialltag versorgen. Die 30-jährige Lingenerin arbeitet als sogenannter "Jugendcop" im zentralen Kriminaldienst in Lingen.

Die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim steht für Offenheit und Transparenz. Das "Community Policing" stellt einen weiteren Baustein moderner und bürgerorientierter Polizeiarbeit dar. "Um ein möglichst breites Spektrum unseres alltäglichen Dienstes abdecken zu können, wird Polizeikommissarin Scholz nicht nur ihren eigenen Arbeitsbereich präsentieren", stellt Inspektionsleiterin Nicola Simon klar. Sie werde versuchen, einen ausgewogenen Mix aus der Arbeit des Einsatz- und Streifendienstes, des Kriminaldienstes, aber auch der Tätigkeiten in Verwaltung und Stab anzubieten.

"Als landesweit einmalige Besonderheit wir die junge Polizistin darüber hinaus regelmäßig mit den beiden "Citycops" Norbert Tenger und Heinz-Josef Kley in Lingen unterwegs sein", so Simon weiter. Die Follower bekommen die Möglichkeit, viele Highlights der Streifgänge über den Instagram-Account zu verfolgen.

Der neue "Instacop" kann den Startschuss für das spannende Projekt kaum abwarten: "Ich bin sehr glücklich die Chance erhalten zu haben, als erste Polizistin im Emsland und der Grafschaft Bentheim, einen eigenen Instagram-Account führen zu dürfen. Ich freue mich schon jetzt auf den regen Austausch mit meinen hoffentlich zahlreichen Followern", so Jessica Scholz.

