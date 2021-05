Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Twingo beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Am Freitag zwischen 7.40 und 13.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Renault Twingo an der Fahrerseite. Das Auto war zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Bad Bentheim abgestellt. Der Verursacher des Verkehrsunfalles entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 in Verbindung zu setzen.

