Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen gesucht

Twist (ots)

Zwischen Montag und Dienstag kam es an einer Schule an der Flensbergstraße in Twist zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten auf dem Schulhof mehrere Vertäfelungsbretter an der Decke eines Vordaches. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Twist unter der Rufnummer 05936/934500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell