Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen gesucht

Freren (ots)

Eine Hundehalterin hat am Sonntagmorgen im Grünbereich neben der Straße Buschwall in Freren einen Teller mit Essen gefunden. Dieses waren mit Schrauben und Drahtreste versehen und offenbar dazu gedacht, Tiere schwer zu verletzen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell