Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil a.R., Lkr Lörrach Mann randaliert in der Hauptstraße

Freiburg (ots)

Sonntagmorgen gegen 03:50 Uhr wurde dem Polizeirevier Weil am Rhein mitgeteilt, dass eine männliche Person in der Hauptstraße einen Roller gegen einen geparkten Pkw gestoßen habe und herumschreien würde. Die flüchtig gegangene Person konnte kurz darauf im Bereich Friedlingen festgenommen werden. Im Nachgang wurde festgestellt, dass eine Scheibe einer Shisha Bar und mehrere Außenspiegel von geparkten Pkw entlang der Hauptstraße beschädigt wurden. Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein unter 07621/97970 zu melden.

