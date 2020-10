Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt am Straßenrand geparkten Pkw und entfernt sich unerlaubt - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden

Am Freitag, 09.10.2020 ereignete sich gegen 13:45 Uhr in der Müßmattstraße in Rheinfelden auf Höhe der "Caritas"-Niederlassung ein Verkehrsunfall, bei welchem ein ordnungsgemäß parkender Toyota beschädigt wurde.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein schwarzer Pkw beim Vorbeifahren gegen den lilafarbenen Toyota fuhr und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 200,- EUR.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden, unter der Telefonnummer: 07623 7404-0, in Verbindung zu setzen.

