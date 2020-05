Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizei Cochem für das Wochenende vom 15.05.-17.05.

Cochem (ots)

Faid, Katze beschossen Vermutlich mit einem Luftgewehr wurde am Samstag, 16.05.2020, eine Katze in Faid, Bereich Auf Schafroth, beschossen und verletzt. Das Projektil konnte aus der Katze entfernt werden und wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cochem, 02671 9840, zu melden.

Klotten, Einbruch in Gartenhaus In der Gemarkung Klotten, rechtsseitig der Mosel, wurde in ein Gartenhaus eingebrochen. Der oder die Täter gelangten über das Nachbargrundstück der Schrebergartensiedlung zur Gartenlaube und hebelten die Tür auf. Es wurde eine Dose Bier getrunken, ansonsten augenscheinlich nichts entwendet. Hinweise an die Polizei Cochem, 02671 9840

Ulmen, VU mit Kind Am Samstag, 16.05.2020, gegen 18:45 Uhr, übersieht eine 38 Jahre alte Fahrzeugführerin ein 11 Jahre altes Kind, welches mit seinem Fahrrad auf der bevorrechtigten Straße unterwegs war. Es kam zu einer leichten Kollision, wodurch das Kind stürzte. Es wurde leicht am Bein verletzt. Am PKW konnten Kratzer festgestellt werden, der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

