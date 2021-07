Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bingen-Dietersheim - Geldautomat gesprengt - Täter flüchtig

Mainz (ots)

Donnerstag, 1. Juli 2021, 03:15 Uhr

Gegen 03:15 Uhr am Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Saarlandstraße in Bingen-Dietersheim gesprengt. Durch die explosionsartigen Geräusche sind Anwohner auf die Tat aufmerksam geworden und konnten noch drei flüchtende Personen in einem dunklen PKW-Kombi flüchten sehen. Die Täter erbeuteten eine noch unbekannte Geldsumme. Durch die Sprengung ist das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden und Schäden in noch unbekannter Höhe entstanden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei dauern weiterhin an. Die Kriminaldirektion Mainz hat die Ermittlungen übernommen. Die kriminaltechnischen Untersuchungen am Tatort finden unter Hinzuziehung von Spezialisten des Landeskriminalamtes derzeit statt.

Personen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Mainz unter 06131-653633.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell