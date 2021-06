Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Brand durch Fahrradfahrer gelöscht

Freiburg (ots)

Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem Pkw am Sonntag, 20.06.2021, gegen 12.45 Uhr, die Rheinstraße in Märkt, als er von einem entgegenkommenden Pkw-Fahrer auf Flammen und Rauch aus seinem Motorraum aufmerksam gemacht wurde. Bei der Einmündung zum Stauwehr konnte der 25-Jährige seinen Pkw zum Stehen bringen. Hinzueilende Fahrradfahrer unterstützten den Pkw-Fahrer bei den Löscharbeiten, indem sie eine Decke in einem nahgelegenen Bach mit Wasser tränkten und auf die Brandstelle am Pkw legten. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte so der Brand gelöscht werden. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

