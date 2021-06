Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Freitag, 18.06.2021, zwischen 12.30 Uhr und 14.45 Uhr, betrat ein Unbekannter, in Stetten, in der Basler Straße, ein Mehrfamilienhaus durch die wohl nicht geschlossene Haupteingangstür. Im 3. Obergeschoß drückte der Unbekannte eine Wohnungstür auf. Der Unbekannte durchsuchte drei Zimmer und nach jetzigem Kenntnisstand nahm er Bargeld sowie Schmuck mit. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist hier noch nicht bekannt. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

