Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Durstiger Mann: Eingangstür zum Bremer Flughafengebäude eingetreten

Bremen (ots)

28.01.2021 / 00:33 Uhr

Zuerst hat ein 27-jähriger Bremer sein Handy an einer Steckdose im Parkhaus am Bremer Flughafen aufgeladen - dann wollte er seine Wasserflasche auffüllen. Und dazu meinte er unbedingt in das zur Nachtzeit geschlossene Flughafengebäude eindringen zu müssen, um an einen Wasserhahn in der Sanitäranlage zu gelangen. Dass die Außentüren geschlossen waren, hielt ihn nicht auf, denn schließlich hatte er ja Durst: Kurzentschlossen trat er so heftig gegen die Glastür, dass er sie öffnen konnte. Sicherheitsmitarbeiter und Bundespolizisten nahmen ihn sofort fest.

Der Deutschen wurde auf der Wache durchsucht und Videoaufzeichnungen ausgewertet. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Außerdem folgt ein Hausverbot des Flughafens. Bei der Bundespolizei ist der Mann wegen zahlreicher Leistungserschleichungen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell