POL-PPMZ: Mainz-Marienborn - Milch zu teuer, Frau wirft Flasche zu Boden

Mainz (ots)

Montag, 28.06.2021, 22:00 Uhr

Weil ihr die Milch in einem Kiosk zu teuer war, warf eine 46-Jährige Frau die Milchflasche zu Boden und verließ wütend den Kiosk.

Offensichtlich hatte die aus Hechtsheim stammende Frau am späten Montagabend noch Bedarf nach einer Flasche Milch und kleineren Snacks. Diese wollte sie in einem Kiosk in Mainz-Marienborn besorgen. Als der Verkäufer einen Gesamtpreis von 4,85 EUR aufrief wurde die Frau jedoch wütend und beschwerte sich über die, ihrer Meinung nach, zu hohen Preise. Im Verlaufe der Diskussion wurde sie immer aggressiver und warf am Ende die Milchflasche zu Boden, so dass diese zu Bruch ging und die Milch sich über den Boden verteilte. Sie verließ den Kiosk zunächst und konnte auch durch die hinzugerufene Polizei nicht mehr angetroffen werden. Im Laufe der Nacht konnte sie jedoch ermittelt werden. Sie gilt nun als Beschuldigte einer Sachbeschädigung.

